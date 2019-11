Henk Wagemakers, van de lampenzaak in Oss, overleden

Het overlijden van Wagemakers kwam plotseling. September vorig jaar, Henk was toen 67 jaar, gaf hij in een interview met het Brabants Dagblad aan dat er na drukke ondernemersjaren in 2019 tijd zou komen voor andere activiteiten.

Aan de Kruisstraat in Oss hebben Henk en echtgenote Clazien Wagemakers de opkomst en neergang van een elektronicawinkel meegemaakt. Henk begon er in 1980 te werken, nam de zaak in 1987 over, breidde die uit en sloot de deur definitief op 30 november 2018. Het winkelpand is inmiddels gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.