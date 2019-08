Henk Wijngaard en Pearl Jam op één podium, dat kan alleen in Lithoijen

Het overgebleven festival-lapgeld dat ooit als basis diende bij het opzetten van het evenement, is inmiddels verdampt, maar de ondertussen als stichting opererende organisatie van het Eagle Eye Festival in Lithoijen slaagt er elk jaar weer in om een professioneel festival met prima pop- en rockacts neer te zetten. Daarbij laten de twee tributebands, Jeremy (Pearl Jam), Back To Back (Status Quo) en 90's-act House Of Rock de meeste indruk achter.

Opvallendste naam tussen al het rockgeweld is Henk 'Met de vlam in de pijp' Wijngaard. De keuze voor de 73-jarige ex-vrachtwagenchauffeur is een logische volgens mede-organisator Joris van Kilsdonk: ,,Wijngaard is voor ons een echte cultheld die ook nog eens enorm veel bekende hits heeft gescoord en zijn publiek nog altijd weet te pakken.”

Daarin krijgt Van Kilsdonk gelijk want meteen bij het begin van zijn optreden schuift het publiek naar voren, zingt mee en wordt er zelfs een voorzichtige polonaise ingezet. Even daarvoor steelt hij de show als gast bij het optreden van Jeremy tijdens Neil Youngs hit 'Rockin' In The Free World'.

Ondanks enkele stevige regenbuien loopt het festivalterrein aan het begin van de avond vol. Van Kilsdonk is daar blij mee: ,,We hebben als festival nog steeds de stijgende lijn te pakken, niet alleen qua bezoekersaantallen. Er wordt door de organisatie ook elk jaar hard gewerkt aan de aankleding en verlichting. We hebben nog nooit zoveel optredende acts gehad als dit jaar en met de drie podia kan er sneller geschakeld, dat houdt de vaart in het programma.”