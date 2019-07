Hennepkwekerij met 298 potten gevonden in woning Oss

Tal van luchtbal­lon­nen gaan omhoog tijdens tweede editie Oss Maasland in the Air

13:53 OIJEN - Meer dan tien luchtballonnen stijgen op zaterdag 24 augustus weer op bij Bierbrouwerij Oijen. Dan is de tweede editie van Oss Maasland in the Air. Met het evenement wordt geld opgehaald voor het goede doel School voor Hart.