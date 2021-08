Henri Elemans, de ‘boerenapostel’ van Ravenstein, kon urenlang over plattelandsleven vertellen

Het waarom heeft weinig woorden nodig. Aanschouw de vele activiteiten en verdiensten van de man uit Huisseling, zegt Tonnie van Hooff van de heemkundekring. ,,Elemans was onder meer de oprichter van onze heemkundekring, maar ook wethouder van de toenmalige gemeente Ravenstein en bestuurder van de NCB, de voorloper van de ZLTO.”

Welke verdienstelijke en bijzondere inwoner verdient beslist en zo snel mogelijk een straatnaam in zijn stad of dorp? Het BD legt de vraag voor aan de lokale heemkundekringen. Deel 3: Ravenstein.

Henri Elemans leefde 90 jaar, van 1921 tot 2011. Zijn leven stond in dienst van politiek en maatschappelijke functies. Elemans, lid van het CDA, zat namens die partij 24 jaar in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Ravenstein. Vier jaar, van 1978 tot en met 1982, was hij er wethouder. Hij woonde veruit het grootste deel van zijn leven in Huisseling in het stamhuis van de familie.

Daar boerde hij voortvarend in samenwerking met zijn broer Jac Elemans. ,,Hij heeft na de lagere school alleen de landbouwwinterschool gevolgd”, vertelde Jac in 2011 bij het overlijden van zijn broer. ,,Maar hij was zo intelligent en scherp van geest dat hij alles wat op zijn pad kwam meteen opnam.”

Henri Elemans bekleedde vele functies, vooral op agrarisch en aanverwant gebied. Zo was hij bestuurslid van het Boerenbondmuseum in Gemert en lid van de Nationale Landbouwwerktuigen. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van NCB-afdeling Ravenstein Herpen waar hij ook ongeveer een kwart eeuw secretaris van was, schreef hij een groot naslagwerk met als titel Honderd jaar de hand aan de ploeg.

Urenlang kon hij vertellen over het leven op het platteland, het boerenbedrijf en de ontwikkelingen in de agrarische sector. ,,Dit gebied was vroeger arm. Iedereen was boer. De boeren werkten met enorme handicaps; de bedrijfjes waren klein, de gronden lagen verspreid, vaak niet eens aan een weg en dan was er ook nog eens een geweldige wateroverlast. De Maas was nog niet getemd, die liep ’s zomers leeg en stroomde ’s winters over. Ik weet nog wel dat ik als kleine jongen in de zomer zelfs een keer naar de overkant ben gelopen”, vertelde hij medio jaren 90 tegen het Brabants Dagblad.

Elemans was ook direct betrokken bij de heroprichting van het Sint-Lambertusgilde in 1985 en was daarvan tot 2001 tevens hoofdman. Hij vertoonde ook steeds meer interesse in het verleden en werd medeoprichter van de plaatselijke heemkundekring. Voor de Rabobank en voorganger Boerenleenbank zette Henri Elemans zich ook in. Hij was er ongeveer 25 jaar voorzitter van het bestuur en tevens kringvoorzitter van Noord Oost Brabant.