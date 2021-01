Herdenkingsbord Marja Nijholt in parkje Oss vraagt aandacht voor oude moordzaak: ‘Móet opgelost worden’

Bij Kusters in Oss maken ze graag het moeilijk maakbare en daar profiteert ASML dankbaar van

31 december OSS - Het kan ze eigenlijk niet fijn, precies of ingewikkeld genoeg zijn. Bij Kusters Precision Parts in Oss maken ze het liefst hoog nauwkeurige producten. Voor de semiconductor-, farmaceutische- automotive-, ruimtevaart- en voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf wil op Vorstengrafdonk in Oss fors groeien.