Herenboeren Oss presenteren zich na film in Groene Engel

OSS - Samen op een duurzame wijze een boerderij uitbaten. Dat is het doel ven de Herenboeren in Oss. Donderdag 16 januari vertellen de initiatiefnemers die hiervoor een coöperatie willen starten over hun plannen. Dat doen ze in de Groene Engel, na de vertoning van de film ‘The Biggest Little Farm’.