Herenboeren Oss staan op punt om spijkers met koppen te slaan

Oijense basis­school op journaal als corona-item

9:16 OIJEN - Best bijzonder, ja. Dat uit bijna zevenduizend basisscholen 'all over the country' jouw relatief kleine, Oijense basisschool is uitverkoren om in het grote NOS Journaal te acteren. Als Corona-item. ,,Zondagmiddag kreeg ik dat te horen vanuit onze Filios Scholengroep”, blikt directrice Jenny van Hintum (37) van De Kleine Weide terug. ,,Nee, spannend of zo vond ik dat niet. Maar inderdaad, best wel apart om je school de hele dag op tv herhaald te zien en dan óók nog eens bij Radio 1 te horen te zijn.”