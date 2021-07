Herman Benschop noemt zich geen kunstenaar, maar hij won wel mooi de Nederlandse portretprijs

Auto in vlammen op in Hees­wijk-Din­ther, aan andere kant van straat aangetrof­fen

5 juli HEESWIJK-DINTHER - Aan het Hopveld in Heeswijk-Dinther is een auto in vlammen opgegaan. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag, kort na middernacht. Van het voertuig, dat geparkeerd stond maar aan de andere kant van de weg werd aangetroffen, bleef niets meer over.