Herman van Kessel trekt PvdA-lijst in Oss

Kerstcir­cus in Oss afgelast; 32 voorstel­lin­gen geschrapt

OSS/HIPPOLYTUSHOEF - Het kerstcircus in Oss is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen afgelast. Ook de voorstellingen in Haarlem, Enschede, Almere en Heerhugowaard gaan niet door. In Oss zouden in totaal 32 voorstellingen te zien zijn. De organisatie had daarvoor een samenwerking gesloten met de gemeente Oss.

17:20