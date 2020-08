Herpen werkt aan nieuw dorpsfeest ‘H.van Herpen’

Meer dan 25 jaar werd op deze laatste zondag van de schoolvakantie in Herpen een tweedehands goederenmarkt gehouden. Door de huidige corona-pandemie ging die dit jaar sowieso al niet door. Maar ook de teruglopende belangstelling was voor de organiserende Stichting Avondjaarmarkt en de vereniging Herpen in Woord en Beeld aanleiding om een nieuwe weg in te slaan.

Na overleg van ‘Herpen in Woord en Beeld’ met de lokale Stichting Carnaval en brainstormsessies met dorpsgenoten is een stuurgroep van negen personen ontstaan. ,,Het eerste doel dat wij ons stelden was het organiseren van een leuk ééndaags evenement door vrijwilligers waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten’’, vertelt Dorathé Franken. ,,Het gaat ook om kennis kunnen maken met sport, spel en hobby's, en genieten van een lekker hapje en drankje in een sfeervolle ambiance. Uiteindelijk moet dit ook resulteren in verdiensten om stichting(en) in Herpen draaiende te houden.”