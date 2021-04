Herpenaar Jos van den Berg was geen dag zonder vrijwilligerswerk

Vanaf zijn zestigste levensjaar waarop hij afscheid nam van zijn werk als meewerkend uitvoerder bij bouwbedrijf Berghege in Oss, tot aan zijn sterven op 77-jarige leeftijd, was Jos van den Berg amper een dag zonder vrijwilligerswerk. Zeven jaar eerder al was hij (met echtgenote Joke) actief in Zorgcentrum Maasland. ,,Jos is in Maasland een begrip. Hij was overal inzetbaar; van het draaien van bardiensten tot het opruimen van oud papier, van het verzorgen van de tuinplanten tot de zorg voor de geitjes in het park. En ook de organisatie van de Zomermarkt was voor een groot deel aan hem toevertrouwd. Pro-actief en zeer betrokken”, zo typeert vrijwilligerscoördinator Ivanka Dobbelsteen de Herpenaar.