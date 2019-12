Herpinia en tennisclub VIP willen krachten bundelen, en dat is niet uit nood geboren

Raadsleden kunnen jeugdzorg in hun gemeenten niet controle­ren: ‘We zien het misgaan, maar hebben geen enkele invloed’

11:08 OSS/DEN BOSCH - De raad is de baas van de gemeente, die moet toezicht houden op jeugdzorg. ,,Dat kunnen we niet, we zien het misgaan, maar hebben geen enkele invloed. We nemen besluiten, maar geen flauw idee waarover en waarvoor. Dat kan zo niet doorgaan”, zeggen raadsleden in Oss en Den Bosch.