Het Baken, HUB en Sterrenkijker willen samen verder op één locatie in Oss

Door de krachten te bundelen kunnen de kosten omlaag. Eén gebouw is immers goedkoper dan drie. Bovendien is er dan minder overhead nodig. Maar nog belangrijker is volgens de ondertekenaars dat alle kennis en expertise straks geclusterd is op één plek in de stad. Daarvan moeten vooral de leerlingen profiteren. Door de bundeling moet er straks een cluster staan dat ook met krimpende leerlingenaantallen nog vele jaren vooruit kan.



Grote vraag is voorlopig nog waar dat gebouw moet komen staan, als het überhaupt al nieuw gebouwd wordt. Na de zomer moet daar meer over bekend worden, als Oss aan de slag gaat met het zogeheten integraal huisvestingsplan voor het onderwijs. Daarin moet precies staan welke scholen waar behoefte aan hebben. Het is dan goed denkbaar dat er een kleine stoelendans in onderwijsland wordt gestart, waarbij ruimte ontstaat voor het geclusterde speciaal (basis)onderwijs in een bestaand pand.