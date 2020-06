Het blijft stil in de 23 huiskamers van Oss: ‘Dit is een crisis die zijn weerga niet kent’

Oss blijft met 38 laadpalen ver achter bij de buren: ‘Je zou wat meer ambitie verwachten’

6:00 OSS - Wie snel even de Tesla wil opladen, komt in Oss bedrogen uit. In de hele gemeente zijn slechts 38 openbare palen voor elektrische auto’s. Daarmee blijft Oss mijlenver achter bij onder meer Den Bosch en Uden. Dat blijkt uit cijfers van nutsbedrijf Vattenfall.