Het blijft tobben met de Geffense Plas

OSS/GEFFEN - Ruim twee jaar nadat het Osse gemeentebestuur de aanzet gaf voor een brede dialoog over de toekomst van de Geffense Plas is er geen enkele vooruitgang geboekt. De dialoog is afgebroken en de onderhandelingen met pachthouder Perry van Casteren zitten in het slop.

‘Wethouder Gé Wagemakers doet een beroep op exploitant Perry van Casteren, omwonenden, evenementenorganisaties, dorpsraad Geffen en andere betrokkenen. Zij zitten komende tijd een aantal malen bijeen om na te denken over een zonnige toekomst voor het gebied. Als alles volgens planning verloopt, worden in het najaar knopen doorgehakt.’ Dit citaat komt uit een artikel van het Brabants Dagblad dat in maart 2017 werd gepubliceerd. Er werden enkele bijeenkomsten belegd met alle voornoemde partijen. Die werden na twee sessies afgebroken, omdat de gemeente in onderhandeling was getreden met Van Casteren over afkoop van diens pachtcontract. Daarna bleef het stil.

Resultaten

Nu trekt de fractie van D66 bij het Osse gemeentebestuur aan de bel over de aftakelende recreatieplas. De partij vraagt de huidige wethouder Joop van Orsouw naar de resultaten van het ‘co-creatieproces’ dat in 2017 met omwonenden, natuurorganisaties, dorpsraad Geffen en wijkraad Ruwaard is doorlopen. De betrokkenen hebben indertijd met name gesproken over de kansen om meer recreanten naar de Geffense Plas te trekken, met inachtneming van de rust voor omwonenden en de natuur.

Ook vragen fractieleider Frans Molenkamp en burgerlid Marvin Kling zich af waarom het Gielekespad er zo verloederd bij ligt. Dit pad is de hoofdtoegang tot de recreatieplas, maar nodigt niet bepaald uit tot een bezoek. ,,Op welke wijze is de wethouder van plan om de entree van de Geffense Plas meer uitnodigend te maken?”

Gielekespad

Perry van Casteren geeft aan dat hij uiteindelijk zelf maar begonnen is met onderhoud en opruimwerk aan het Gielekespad. ,,Ik kreeg er steeds meer opmerkingen over van bezoekers. Maar het pad is van de gemeente. Zij zouden het moeten bijhouden.” Over het onbeheerde deel aan de overzijde meldt Van Casteren dat er vaker dan voorheen wordt gecontroleerd op onoorbare zaken. ,,Maar ze komen steeds als er niemand is. Dat schiet niet op natuurlijk. Er worden aan die kant vuurtjes gestookt, gebarbecued, rotzooi achtergelaten en wat al niet meer. Aan alle verbodsborden die ze er hebben neergezet stoort niemand zich.”