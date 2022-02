Het dak gaat eraf bij de Galerij in Oss: winkels maken plaats voor ruim dertig stadswoningen

Megense molenaar Wim van de Camp overleden: molen Desiré in rouwstand

MEGEN - De Megense molen was zijn grote liefde. Wim van de Camp heeft er alles aan gedaan om de windmolen Desiré - genoemd naar zijn jongste dochter - in leven te houden. Zonder hem was de molen al lang verdwenen. Maar nu is Wim van de Camp zelf afgelopen zaterdag op 91-jarige leeftijd overleden. De molen staat nu in rouwstand.

13 februari