Het dorp van: Fietsenmaker heerst even over 't Weversrijk

NISTELRODE - Het is dezer weken 'flink dûrt(r)appen' voor Prins Rini d'n Twidde van 't Weversrijk. De geboren Ossenaar werd aan het begin van het carnavalsseizoen in zijn eigen 'Nisseroi' benoemd tot tijdelijk heerser en geniet met volle teugen van alles wat er op hem afkomt.

In het dagelijks leven bestiert Rini de Reuver (51) zijn eigen FietsPlus tweewielerzaak aan de Laar, na jarenlang bij Organon te hebben gewerkt en als hobby aan fietsen te sleutelen. Samen met zijn echtgenote en tienerzoon woont Prins Rini in Nistelrode. Na de carnaval pakt hij de wekelijkse tochtjes met zijn mountainbikevrienden weer gewoon op.

Typisch Nistelrode

,,Dat zijn toch wel onze Pinksterfeesten met de kermis. Gedurende vier dagen is het dan heel gezellig hier. Als over een paar weken de herstelwerkzaamheden aan de Laar klaar zijn, gaat het feestterrein er nog mooier uitzien.”

Compliment

,,Mijn compliment geef ik graag aan Marco van Nuland. Hij zet zich als vrijwilliger voor heel veel klussen in ons dorp in. Overal springt -ie bij, zoals met de opbouw van onze pronkzittingen. Maar laten we sowieso al die vrijwilligers niet vergeten die zich belangeloos voor een ander inzetten. “

Club/vereniging

,,Behalve carnavalsvereniging De Wevers, waar ik nu natuurlijk ook lid van ben geworden, is het ons fietsclubje. We crossen regelmatig over de routes door de Maashorst en doen daarna de cooling down ergens in het dorp. Dat hoort er wel bij, toch?”

Eeuwig zonde

,,Dat in 2005 de Brouwershoeve in de as werd gelegd. Daarmee verloren we een plek waar veel moois plaatsvond. Gelukkig is het nu zover dat er weer gebouwd wordt: horeca en appartementen. Dat het weer een dorpshart mag worden.”

Als ik de baas was

,,Dan zou ik een compacter winkelcentrum maken bij het plein. Nog meer horeca en leuke speciaalzaakjes, zodat dat publiek aantrekt. En dan stopt hier ook de elektrische pendelbus met bezoekers die kunnen shoppen in ons dorp. Zij worden opgehaald van en teruggebracht naar de grote parkeerplaats net buiten Nistelrode.”

Mooiste plekje

,,Dat is thuis, bij mijn gezin.”

Verplichte kost

,,Bij een bezoek aan Nistelrode moet je ook naar de Maashorst. Op een mooie dag met de fiets naar die prachtige groene omgeving, of er gaan wandelen. Dat is pas echt genieten.”

Op de schop