Het gaat Bernheze economisch goed; de komende jaren moet het van meer naar beter

HEESCH - De werkgelegenheid in de gemeente Bernheze is tussen 2013 en 2019 sterk gegroeid. De werkloosheid ligt lager dan het landelijk percentage. Wel stelt de gemeente vast dat de uitgifte van bedrijfsterreinen de afgelopen jaren fors vertraging heeft opgelopen.

Het staat in het nieuwe economisch beleidsplan van Bernheze voor 2021-2026, dat de titel Van meer naar beter kreeg. Het is de opvolger van het vorige beleidsplan, Samen aan de slag. Volgens wethouder Rien Wijdeven doet Bernheze het erg goed, gaat het economisch voor de wind, onder meer door de gunstige ligging als groene gemeente tussen Oss, Den Bosch, Uden en Veghel en aan de snelwegen A50 en A59. Er ligt echter een grote opgave voor de toekomst om dit ook zo te houden, zeker in combinatie met de voortdurende coronacrisis.

Aantal bijstandsuitkeringen daalde

In augustus 2020 telde Bernheze 31.313 inwoners. Het werkloosheidscijfer lag op 2,7 procent, in de provincie is dat 3,2 en landelijk 3,4 procent. Tussen 2017 en 2019 daalde het aantal bijstandsuitkeringen van 295 naar 269. Dat is min 8,8 procent, terwijl de doelstelling een daling was van 15 procent. Dat is niet gehaald door de instroom van meer asielzoekers en de verwachting is dat door de coronacrisis het aantal mensen met een uitkering zal stijgen.

In 2019 telde Bernheze 2789 bedrijven en 11.510 banen. Een groei van 13 procent ten opzichte van 2013, terwijl dat percentage provinciaal gezien op 8 ligt. Vooral de sectoren zakelijke dienstverlening en ict groeiden, terwijl in de financiële dienstverlening en de agrarische sector sprake was van krimp. De sector handel blijft in Bernheze nog het grootst.

Vooral het aantal zzp’ers in de gemeente is toegenomen. Daar wil de gemeente dan ook meer aandacht aan besteden. Zo gaat zij kijken naar mogelijkheden voor verzamelgebouwen of kantoortuinen waar zzp’ers gezamenlijk onderdak kunnen vinden, wellicht ook in vrijkomende agrarische bebouwing.

Vraag naar bedrijfsterrein overstijgt aanbod

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van vier bedrijventerreinen, waarvan de procedures in alle gevallen vertraging hebben opgelopen. Op Retsel in Heeswijk-Dinther zijn uiteindelijk vorig jaar acht kavels in de verkoop gegaan. Voor de Vismeerstraat in Heesch wordt het ontwerpbestemmingsplan dit jaar in procedure gebracht, voor 't Runneke wil de gemeente dat ook dit jaar faciliteren. Voor Heesch West wordt besluitvorming in de tweede helft van dit jaar verwacht. De vraag naar bedrijfsterreinen overstijgt ook in Bernheze het aanbod.

In het algemeen wil de gemeente meer verbindingen leggen tussen de verschillende gebieden en bedrijfstakken, kwaliteiten versterken en beter benutten. De potentie die er is creatief en slim combineren. Ook ligt de prioriteit bij verduurzaming en meedoen op de arbeidsmarkt.

Het nieuwe beleid wordt uitgewerkt in een actieprogramma.

Doelen concreet en resultaten meetbaar

Alle politieke partijen in Bernheze toonden zich maandagavond tevreden met het plan; zij vinden het uitgebreid, helder en goed leesbaar. Wel benadrukten zij dat de doelen concreet moeten zijn en de resultaten meetbaar. Ook vroegen zij zich af of de gemeente niet te veel hooi op de vork neemt, gezien de personele problemen waarmee zij kampt.