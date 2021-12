Het gaat er dan toch van komen: Ussen krijgt nieuw, eigen wijkcentrum (dat doet denken aan De Haard)

Na vijf jaar overleggen heeft grootste wijk van Oss nog steeds geen buurthuis

OSS - Oss gaat de puzzel voor een nieuw buurthuis in Ussen helemaal opnieuw leggen. Het lijkt daarom uitgesloten dat De Hille, Bonte Hoef en Scouting Ussen ooit nog in één gebouw worden ondergebracht, zoals tot afgelopen zomer het plan was. De grootste wijk van Oss is na vijf jaar praten zo terug bij af.

16 januari