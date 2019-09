Het gevaar is dat de passie uit de Maashorst verdwijnt

Oss wil al na één jaar af van populaire straatcoa­ches

6:31 OSS - Het Osse gemeentebestuur wil al na een jaar afscheid nemen van de veelgeprezen straatcoaches van Secutor. Het college denkt dat eigen boa's even goed in staat zijn om jeugdoverlast de kop in te drukken. Met het voorgenomen besluit verbaast Oss vriend en vijand.