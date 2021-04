Het Hooghuis gaat verder met Jeroen Donders als enige directeur

Het Hooghuis voert het bestuur over alle middelbare scholen in Oss en Heesch, behalve het Maaslandcollege. De afgelopen jaren was Donders eindverantwoordelijk voor een aantal locaties van Het Hooghuis en betrokken bij onderwijsontwikkeling en professionalisering van de bedrijfsvoering in een fase van krimp. Die krimp in leerlingaantallen is een van de redenen dat de centrale directie wordt teruggebracht tot één persoon.