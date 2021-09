Het huis van Konrad in Polen wordt al gebouwd, maar voorlopig is hij nog in Oss

Thuis in Oss bestaat vijf jaar: “Er vlogen stenen door de ruiten in Oss, ik wilde laten zien dat niet iedereen er zo over dacht”

3 september Thuis in Oss bestaat vijf jaar. Wat begon met ad hoc hulp aan Syrische vluchtelingen, is inmiddels een gesubsidieerde organisatie die zich inzet voor alle nieuwkomers. Één ding is niet veranderd: dat Angelo Schuurmans de scepter zwaait. ,,Je kunt niet alleen maar zeggen: we gaan gezellig met zijn allen falafel eten”.