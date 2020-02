Het is 29 februari: sommige mensen zijn eindelijk weer eens jarig!

Nee, hij heeft het helemaal nooit als een probleem ervaren, Chris van der Voort uit Uden, dat hij op 29 februari geboren is, de dag die maar eens per 4 jaar voorkomt. De als Bourgondiër bekend staande eigenaar van Wijnhuis Uden viert zijn verjaardag zaterdag voor de twaalfde keer in successie. ,,Maar eigenlijk ben ik dus 4 keer 12 is 48 jaar", lacht Van der Voort.



Zijn zus is getrouwd met een man die op 28 februari jarig is. ,,Ik vier het daarom zelf nooit op 28 februari. Anders overlapt dat feest met de verjaardag van mijn zwager. Zelf kom ik dus altijd op 1 maart uit.” Van der Voort viert zijn verjaardag zaterdag in de Ardennen, waar hij momenteel met zijn familie van een fijne vakantie geniet. ,,We maken zaterdag een mooie wandeling en daarna gaan we allemaal iets lekkers drinken en eten.” Nee, hij blaast het vieren van zijn verjaardag nooit af.