Het is al druk op de Osse kindermarkt voordat er gehandeld mag worden

C. (26) ontkent betrokken­heid bij woningover­val in Oss: ‘Was Instagram aan het scrollen op telefoon’

DEN BOSCH/OSS - Younes C. (26) ontkent ook in hoger beroep alle betrokkenheid bij de gewapende woningoverval op 13 december 2015 op de Kamperfoeliestraat in Oss. Nidal S. (33) bedreigde het slachtoffer destijds met een pistool en eiste overhandiging van 2000 euro.

26 april