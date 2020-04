Het is behelpen met pinnen in Lith: ‘Maar we kunnen er niks aan doen’

Bij de supermarkt balen ze ook als een stekker. ,,De klanten storen zich eraan dat ze niet kunnen pinnen bij de automaat in de supermarkt. Maar we kunnen er niks aan doen", reageert een woordvoerder van de Plus. ,,We dienen ons strikt te houden aan de richtlijnen van het RIVM.” De dichtstbijzijnde werkende pinautomaat van de Rabobank staat in Oss en wel bij de winkelcentra Ussen en de Ruwert.

Bij KBO Lith spreken ze van ‘een spannende tijd’ voor ouderen. De bond ziet een sterk coördinerende rol weggelegd voor buren en familie. ,,Afgelopen weekend hebben we een telefooncirkel in werking gesteld. We zijn bezig om zelf ouderen te benaderen", meldt Thea van Santvoort. Ouderen kunnen informatie over zaken als pinnen met elkaar delen maar ook voor het winkelen, thuiszorg, medicijnleverantie, vervoer of maaltijdvoorziening. ,,Inmiddels zoeken al acht actieve deelnemers hun weg in deze telefooncirkel.”