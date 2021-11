Het is een waterdicht plan: bouw gewoon meer ziekenhuizen

Scheidende voorzit­ters fusieclub MOSA’14: 38+29 jaar ervaring vertrekt (maar niet helemaal)

MACHAREN/OIJEN - Voetbalclub MOSA’14 neemt afscheid van niet één, maar twee voorzitters. Bert van der Burgt en Ko van Lith kwamen mee met de verenigingen uit Oijen en Macharen die in 2014 fuseerden. Nu de opvolging is geregeld en de ingrijpende renovatie van het clubhuis achter de rug is, hangen beiden de voorzittershamer aan de wilgen.

11 november