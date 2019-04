Het is gedaan met de kermis in Megen en Macharen

Megen - Na jaren van kwakkelen is het nu echt gedaan met de kermissen in Megen en Macharen. Of er in Haren een kleine kermis komt, is nog niet zeker. Ravenstein had afgelopen Hemelvaart al geen kermis meer.

In Haren wordt nog gekeken of een groep dorpsbewoners een kleine kermis kan organiseren, in Megen en Macharen is besloten dat er dit jaar geen kermis komt. En daarmee is de kermis er waarschijnlijk voorgoed verleden tijd.

Jolanda Vidiella van de dorpsraad in Megen: ,,Nadat de organisator zich vorig jaar terugtrok hebben we in Megen met verschillende verenigingen bij elkaar gezeten en gekeken of we het dan zelf wilden organiseren. Niemand wilde de kar trekken en eigenlijk was de conclusie ook wel dat er in de zomer al elk weekend iets te doen is in Megen. Ja, dit betekent dus het einde van de kermis in Megen, maar ik heb niet het gevoel dat mensen er heel rouwig om zijn.” De dorpsraad denkt er nu wel over na om een alternatief feestweekend te organiseren. En Johhny van de Camp van Herberg De Mulder organiseert als alternatief een pleinfeest, in het weekend van 5-7 juli.

Vidiella weet dat er ook in Macharen dit jaar geen kermis zal zijn. ,,Ik weet wel dat er in Macharen een groepje mensen is opgestaan die in plaats van de kermis een dorpsfeest wil organiseren. En Haren wil een feestweekend, met als onderdeel daarvan een kleine kermis. Ze willen een soort kermisweekend, in het weekend van 7/8 september.”