Het Keldonk van Cindy Paauwe: ‘SRV-wagen in dorp zou ik wel heel handig vinden’

Zo'n 15 jaar geleden wilde Cindy Paauwe (45) het voor haar te lawaaierige Eindhoven voor het dorpsleven ruilen. En toen ze ontdekte dat er een leuk opknaphuisje in Keldonk te koop stond, was haar keuze én die van partner Bas zo gemaakt. Al snel vond ze er haar draai en meldde zich bij de dorpsraad, waar ze bestuurslid werd. Inmiddels zet ze zich ook in voor het MFC, bij allerlei creatieve activiteiten voor jong en oud, en is ze vrijwilliger binnen de vrijwilligerscentrale. Bij de Vrouwen van Nu is ze ook bestuurslid, draait ze bardiensten in 't Span en helpt ze ‘t Eetpunt. Cindy is beperkt in haar mobiliteit, maar dat belet haar niet om zich zoveel mogelijk voor haar nieuwe thuis in te zetten.