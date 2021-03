Het leukste uitje dat het Osse centrum nooit kreeg: lasergamen in de verlaten V&D

OSS - Hij had de laatste stickers net geplakt toen de lockdown in december werd aangekondigd. Daardoor mocht de lasergamebaan in de lege V&D in Oss nooit open en was al het harde werk van Rudy Papo voor niks. ,,Zo zonde. Het was écht heel gaaf.”

Papo verdient de kost met allerhande uitjes en spellen. Zo is hij met speciale toestellen te zien op festivals Hoessenbosch en Come out and Play. Een branche die het niet gemakkelijk heeft in coronatijd. ,,Daarom ben ik gaan zoeken naar activiteiten die nog wel kunnen. En de lege V&D leek me een prachtige plek om nog even wat moois neer te zetten. Ik wist dat het van korte duur zou zijn, maar ik had gehoopt in de kerstvakantie en carnavalsvakantie veel kinderen te ontvangen. Volwassenen waren geen optie, die mochten sowieso niet samen binnen sporten.”

Sinds september was de Ossenaar daarom bezig de ruiten af te plakken, blacklights en de decoratie op te hangen. ,,Door de La Place kon je precies een rondje maken. Het was een baan vol met hoeken en gaatjes om je te verstoppen, stoer en spannend voor kinderen.” Verderop richtte Papo ook nog een ruimte in voor boogschieten.

Hoop vervlogen

Lange tijd had hij goede hoop dat de maatregelen nog versoepeld zouden worden en er toch nog even gespeeld kon worden. Die hoop is vervlogen nu de sloop van het pand begint. ,,Ik heb er best wat geld ingestopt dat er nu niet meer uitkomt, maar op dat vlak valt de schade wel mee. Ik vind het vooral zonde. Het was écht heel gaaf. Nu maar hopen dat we binnenkort weer met andere dingen aan de slag mogen. Al vrees ik dat het al snel juli wordt voordat dat weer in grote groepen kan.”

Volledig scherm Kinderen testen de lasergamebaan in de oude V&D uit. © Rudy Papo

Volledig scherm Impressie van de baan die nooit open ging. © Rudy Papo

Volledig scherm Boogschieten in de lege V&D. © Rudy Papo