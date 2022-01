Het mag allemaal wel donker zijn, maar in het duister gebeuren soms mooie dingen

Denkt u eens aan die bikkel van de gemeente die midden in de nacht in een minitractor met een zoutkarretje erachter over een fietspad in het midden van nergens rijdt, zodat de fietsforenzen en scholieren ‘s ochtends niet onderuit gaan als ze met strakke kaken van de kou op pad gaan. Dat is toch fantastisch? Dat die planning er is, dat iemand het weerbericht in de gaten houdt, en dat er dan ook nog iemand aan zo’n fietspad denkt. En dat er, het was rond middernacht, met de Maashorst in de rug, uit de mist een voertuigje met veel te veel koplampen opduikt op het fietspad.