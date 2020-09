Het nieuwe fietsen: over het gevaar van boomwortels en hoe sla je nou goed linksaf

Het is niet dat ze met haar coronalengte in d'r maag zit, maar een fiets kopen, ja, da's wel een dingetje, weet de 78-jarige Cisca Janssen-van Gelder. De Ravensteinse maakte zojuist - met kleindochter Yme in haar kielzog - een proefritje op een spiksplinternieuwe e-bike. En die ook dan maar meteen aanschaffen? Nou nee. ,,Ik heb nog een goeie fiets met ondersteuning. Deze zou trouwens helemaal op mijn lengte van één meter vijftig moeten worden afgesteld. En of ik daarbij zo'n fietshelm zou dragen? Écht niet. Prima voor je eigen veiligheid, maar ik zou zo'n ding pas opzetten als heel Nederland er eentje droeg.”

Cisca maakt deze zaterdag deel uit van een pelotonnetje van zo'n veertig seniorenfietsers, die zich in twee workshopsessies laten onderdompelen in 'Het nieuwe fietsen'. Het initiatief om nog maar eens de do's en don'ts onder de aandacht te brengen is een een-tweetje tussen Veilig Verkeer afdeling Maasland en de Ravensteinse KBO. ,,We kregen de vraag of we in deze coronatijden toch nog iets samen zouden kunnen doen. Toen een van de leden het veilige fietsen opperde, ben ik in de telefoon geklommen. Met deze workshop van Wil Holthuijsen, zelf rijschoolhouder en erkend fietsdocent uit Venlo, als resultaat", legt Rini Arts (72) uit.

,,We willen allemaal graag zo lang en veilig mogelijk blijven fietsen. Maar gevaren doemen overal en onverwachts op", vertelt Rini uit ervaring. ,,Ik reed pas aan de andere kant van de Maas over een fietspad en haalde met een snelheid van ruim twintig per uur een grietje in dat over haar stuur gebogen lag. Een stukje verderop, bij een versmalling, kwam zíj míj ineens voorbijgereden. Nee, ik had haar totaal niet verwacht. Ze tikte me aan en viel zelf in de berm. Gelukkig mankeerde ze niks; ze bood zelfs haar excuses aan.”

Geen traditionele verkeersles

Degenen die een traditionele fietscursus of dito verkeersles hadden verwacht, komen hier in gemeenschapshuis Vidi Reo bedrogen uit. Voordat ze buiten op het asfalt van De Bleek bij rijwielhandelaar Hein Peters kunnen proefrijden, delen de oudere fietsfanaten eerst vrij uitgebreid hun fietspad- en rotonde-ervaringen. Daarbij uitgedaagd door de Venlose leermeester die met feiten en stellingen smijt en aansprekende filmpjes vertoont. Cisca: ,,Met ons KBO-groepje dat elke donderdag tussen de dertig en veertig kilometer fietst, gaat het qua veiligheid over het algemeen vrij goed. Maar ja, we zijn dan ook allemaal goeie fietsers. Met ondersteuning. Dat wel.”

Samen met haar fietsvriendinnen, de 71-jarige Christien Arts-Stevens en Thea Janssen-Groesbeek-Smits (78 en geen e-bike'), gaat Cisca vanaf een uur of tien helemaal óp in de anderhalvemeterworkshop. Na het rondje voorstellen - wie heeft de huissleutel aan zijn fietssleutel zitten? - discussiëren de dames en heren onder het motto 'Voel je vrij: meedoen is makkelijk'.

Quote Die hoover- en skate­boards horen in de speelgoed­win­kel

Eenvoudig is de eerste ronde echter allerminst. Want ja, waar mogen hoover-, wave- en skateboards, scootmobielen, skaters en ruiters te paard, segways, kinderstepjes en bakfietsen nou eigenlijk rijden? En wat is de wettelijk voorgeschreven maximumsnelheid voor e-bikes, snorfietsen, speedpedelecs, gehandicaptenvoertuigen en brommobielen? De reacties schieten alle kanten op, variërend van precieze getallen tot nattevingerwerk en grappige oplossingen: ,,Al die boards horen in de speelgoedwinkel.”

Serieuzer gaat het eraan toe wanneer het fenomeen voorbijrazende tweewielercoureur ter sprake komt. ,,Trek een ouwe man een pakkie aan, geef 'm een wielrenfiets en er gaat iets helemaal fout in z'n bovenkamer", gooit de gespreksleider olie op het vuur. Om de boel volledig in de fik te steken met een uitbrander: ,,Wielrenners zijn de meest asociale weggebruikers."

Waarna het tijd is voor het gevaar van boomwortels, broze botten, zwenkende landbouwwerktuigen, alcohol ('twee wijntjes moet kunnen, toch?'), de liefde voor de ouwerwetse fietsbel, het mijden van industrieterreinen en spitsuren, stopafstanden en het linksaf slaan: "Kijk eerst omlaag en draai dan je hoofd."

"Verdorie, dat helpt.”