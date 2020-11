Het oude Van Alem en het moderne Vivaldi bouwt voor zoveelste keer aan een nieuw toekomst

Meer dan twee uur in de rij om naar Sint te zwaaien in Veghelse dri­ve-thru

21 november De drive-thru in de koekbouw op de Noordkade in Veghel waar gezinnen vanuit hun auto Sinterklaasinkopen kunnen doen is een groot succes, maar de wachttijd gaat boven de verwachting van de bezoekers. Pietjes delen ter troost wat lekkers uit.