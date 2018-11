Het Zeeland van Maartje de Louw: ‘Mensen willen hier iets voor elkaar betekenen’

Gouden Oogappel voor Els Mulders, voor haar vrijwilli­gers­werk in de Ruwaard Oss

21:15 Mulders zet zich al tientallen jaren met ziel en zaligheid in voor ‘haar’ wijk. Zo is zij al 15 jaar bestuurslid bij de Wijkraad Ruwaard. Ook is Mulders vrijwilliger bij kinderboerderij De Elzenhoek en in het verleden nauw betrokken geweest bij de nieuwbouw. Bij het jaarlijkse Midzomerfestijn is Els Mulders al voorzitter sinds de oprichting elf jaar geleden.