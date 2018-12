Het zwaard voor Jan Cunen staat op z'n plek

VIDEOOSS – In amper een halfuurtje tijd is woensdagochtend het kromgebogen zwaard op de rotonde voor Museum Jan Cunen geplaatst.

Even voor 09.00 uur arriveerde het kunstwerk in twee delen achterop een vrachtwagen. Met een kraan werden die vervolgens op de rotonde geplaatst. Het eerste deel stond binnen luttele minuten op z'n plek. Voor het grotere tweede deel was ietsje meer tijd nodig.

De officiële opening van de rotonde is begin volgend jaar, op 7 januari. Die middag plaatsen scholieren hun eigen archeologische vondsten in de grond rondom het zwaard. 's Avonds is er dans, toneel én gaat het goudgele licht in het zwaard voor het eerst aan.

Vorstengraf

Het kunstwerk is een replica van het kromgebogen zwaard dat in de jaren dertig van de vorige eeuw werd gevonden in het Osse vorstengraf. Speciaal voor de opening van de rotonde komt dat zwaard weer even terug naar Oss. Tussen 5 en 20 januari is het te zien bij museum Jan Cunen. Het wordt tentoongesteld in een ruimte die uitkijkt op de rotonde. Zo heb je straks in één blik zicht op het echt zwaard en op de replica.

Bij de officiële opening moet de rotonde weer bereikbaar zijn voor autoverkeer vanuit drie van de vier richtingen. Alleen de Oostwal blijft nog een tijdje afgesloten.