Heuvel blijft leeg tijdens jaarwisseling in Oss

Een eenzame man met fiets hing er even na een uur nog wel rond. Hij had gelezen over een festival op de Heuvel en was wel toe aan een feestje, zei hij, dus was hij toch maar gaan kijken of er iets te doen was. ,,Voor mijn gemoedsrust. Ik dacht al wel dat er niets zou zijn.’’ Als er een feest was geweest, zou hij zijn gebleven, maar niet als het ging om rotzooi trappen. ,,Het is het niet waard om voor in de cel te zitten.’’