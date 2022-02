Heuvel Oss staat ook deze zomer vol met terrastafels en -stoelen

Het gemeentebestuur besloot in mei 2020 voor het eerst om de horecazaken in het centrum tegemoet te komen met extra terrasruimte. Toen liep de eerste coronagolf op zijn eind. Met name ondernemers op de Heuvel kregen hierdoor de kans om flink wat vierkante meters aan hun gebruikelijke terras toe te voegen. De maatregel is sindsdien meerdere keren verlengd. Op 1 januari liep de laatste verruiming ten einde. Maar nu is besloten om deze opnieuw in te stellen tot 1 oktober dit jaar. Er wordt geen precariobelasting geheven over de extra meters en er hoeven ook geen leges te worden betaald over de vergunning.