Hevige brand in stacaravan naast varkensstal in Dinther

Stadsdich­ter kan nergens in Oss gedicht kwijt

29 september OSS - Han Jansen, de Osse stadsdichter uit Berghem, is op zoek naar een nieuw podium. Voorheen, van 2013 tot 2016, had de stadsdichter een wekelijkse plek in huis aan huis blad Regio Oss om vol te dichten. Daarna, verhuisden de gedichten naar De Sleutel. Maar met het ter ziele gaan van dat blad, de laatste editie verscheen op 25 september, is de dichter zijn podium kwijt.