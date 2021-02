Hijn Bijnen: van rustige Osse knul via ‘grootste bemoeial Amsterdam’ naar bekende fotojournalist in Suriname

Vrachtwa­gen­chauf­feur wil vrijspraak van poging tot moord in Oss

5 februari OSS/DEN BOSCH - Handelde een inmiddels 34-jarige Poolse vrachtwagenchauffeur uit noodweer toen hij drie jaar geleden in Oss een collega met een mes in zijn buik stak of sneed. Hij werd twee jaar geleden door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot twee jaar voor poging tot moord. Gisteren keek het gerechtshof opnieuw naar zijn zaak. De man vindt dat hij ten onrechte is veroordeeld en vindt ook de straf veel te hoog.