Hiphop-album uit Oss pleidooi voor ‘waarde van het rondlummelen’

Wéér koude douche voor spelers sv TOP in Oss: ‘Warm water net zo onmisbaar als een bal’

10:09 OSS - Al voor de tweede keer in het nog prille voetbalseizoen kan er niet gedoucht worden op het sportpark van sv TOP in Oss. Door een lek in de boiler is er voorlopig geen warm water in de kleedkamers. Het is nog onduidelijk wanneer het probleem is opgelost.