Hiphoplegende Grandmaster Flash komt (nu echt) naar Groene Engel in Oss

Grandmaster Flash behoort tot de hiphop-pioniers uit de late jaren zeventig en begin jaren tachtig. In 1982 scoorde hij een wereldhit met The Message, een nummer dat hij samen met The Furious Five opnam. Voor zijn verdiensten in de muziek ontving hij in 2019 nog de prestigieuze Polar Music Prize. ‘Groene Engel is dan ook meer dan vereerd om The Master himself een podium te bieden’, schrijft het cultuurpodium op de eigen website.