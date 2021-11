Hiphoppionier Grandmaster Flash draait vrijdag in Oss: ‘Hij is een dj-icoon’

Twee verschillende platen met elkaar afwisselen om zo een nieuw ritme te creëren: Joseph Saddler - echte naam - was begin jaren 80 een van de eerste die dat deed. De 63-jarige hiphoppionier maakte écht naam en faam met het nummer The Message, van Grandmaster Flash and the Furious Five. Onmiskenbaar: It’s like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Het nummer verscheen in 1982 en liet een onuitwisbare indruk achter. In 2007 was het zelfs de eerste hiphopgroep ooit die werd ingewijd in de Rock and Roll Hall of Fame, een museum in het Amerikaanse Cleveland.