Historicus Jurgen Pigmans maakt naam als verhalenverteller in Oss: ‘Ons Stadsarchief brengt reuring in de stad’

Waarom worden Ossenaren messentrekkers genoemd? Waarom kleurt de Belgische vlag rood, geel en zwart? Wat is de achtergrond van de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika? Historicus Jurgen Pigmans (42) gaat vrijwel geen geschiedkundig onderwerp - internationaal, nationaal of regionaal - uit de weg. Vraag het en hij wijdt er een bezield betoog aan. In zijn woonplaats Oss, waar Pigmans geboren en getogen is, trekt hij met zijn historische verhalen inmiddels volle zalen. Laatst nog hingen bezoekers van de Groene Engel aan zijn lippen toen hij tijdens een thema-avond verhaalde over de geschiedenis van de Osse margarine-industrie. Maar net zo gemakkelijk boeit de bevlogen en makkelijke prater Pigmans zijn gehoor met een lezing over de achtergrond van de zogenaamde frietgrens in het Nederlandse taalgebied. Kort door de bocht: mensen onder de grote rivieren duiden gefrituurde aardappels aan met ‘friet’, mensen boven die rivieren hebben het over ‘patat’. En dat heeft een oorzaak.