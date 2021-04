Historie van klooster Nazareth Ravenstein als uitgangspunt voor kunstwerk Betsy Schepers van Loon

RAVENSTEIN - De Ravensteinse kunstenares Betsy Schepers van Loon (75) is uitverkoren om een kunstwerk te realiseren in de voortuin van het voormalige klooster Nazareth in het centrum van Ravenstein. In 2006 vertrokken er de laatste zusters JMJ. Momenteel wordt het gemeentelijk monument omgebouwd tot een huurcomplex met 18 duurzame woningen. Naar verwachting wordt het kunstwerk in het najaar onthuld.

Betsy Schepers van Loon was blij verrast met de uitverkiezing en de motivatie van de kunstcommissie. ,De kunstcommissie oordeelde dat haar ontwerp de warme band tussen de Zusters van JMJ en de Ravensteinse gemeenschap prachtig verbeeldt. ,,Het bronzen kunstwerk nodigt uit om naar toe te lopen en van alle zijden te bekijken en ervaren”, zo motiveert de commissie haar keuze.

In Ravenstein of omgeving wonen

Schepers van Loon: ,,Die commissie bestaat uit een afvaardiging van zusters JMJ, dorpsraad, omwonenden, gemeente Oss en wooncoöperatie Mooiland. Een voorwaarde om mee te dingen was dat je in Ravenstein of omgeving moest wonen. De opdracht was om een kunstwerk te maken dat veel mensen zou aanspreken en het mocht niet abstract zijn. Het mocht ook geen beeld zijn van één enkele non. In eerste instantie waren er 16 gegadigden. Die werden opgeroepen om een portfolio en motivatiebrief in te sturen. Daaruit werd ik met twee andere kunstenaars geselecteerd om voor de voltallige commissie een pitch te houden. Ik wilde een duidelijk beeld geven en had bij voorbaat al een kunstwerk in klei gemaakt wat ik kon presenteren”, zegt ze met gepaste trots.

Historie als uitgangspunt

Schepers van Loon, die enkele jaren geleden een 6-jarige opleiding aan de Academie der Schone Kunsten in Arendonk afrondde, nam voor haar kunstwerk als uitgangspunt de historie van het gebouw. ,,Het klooster was blijkbaar eerst de rentenierswoning bij het naastgelegen kasteel. In de kelder zijn restanten gevonden van de voorburg. Dus in mijn visie woonden de zusters op historische grond. Als grondvlak voor mijn werk heb ik de historische plattegrond van Ravenstein verbeeld en gekoppeld aan een stukje Maas. De zusters waren in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw actief in het onderwijs, ouderenzorg en kraamzorg. Die drie elementen heb ik in mijn werk gecombineerd.”

Volledig scherm Betsy Schepers van Loon bij haar kunstwerk voor Zusters JMJ Ravenstein © Bert van der Linden

Laatbloeier

Als kunstenares is Schepers van Loon een laatbloeier. Tot haar zestigste levensjaar werkte ze in het onderwijs. ,,Ik oriënteerde me bij Atelier Creapoelka in Demen. Daarna heb ik meerder docenten gehad waaronder Maarten Luyk uit Oss. Sinds enkele jaren ben ik dus professioneel kunstenaar en dit is mijn eerste werk in de openbare ruimte.” Het kunstwerk staat bijna klaar in klei en zal bij bronsgieterij Kemner in Cuijk worden gegoten. Een proces dat Betsy Schepers van Loon met vertrouwen over laat aan dit bedrijf.