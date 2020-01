Historisch besluit: Oss stemt unaniem in met de bouw van het Walkwartier

Twee weken na felle brand in Osse woning moet brandweer wéér uitrukken voor rookontwik­ke­ling

17:38 OSS - De brandweer is donderdagmiddag voor de tweede keer in korte tijd uitgerukt naar een brand in hetzelfde huis aan de Schadewijkstraat in Oss. Dit keer woedde een brand in de achtertuin. Op 17 januari woedde er een felle brand en stond het huis vol rook.