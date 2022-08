Hockeyclub MHC Heesch krijgt haar waterveld pas in de zomer van 2023

HEESCH - Pech voor hockeyclub MHC Heesch. Die krijgt haar nieuwe waterveld pas een jaar later. Reden: vervuiling in de onderlaag van het oude veld.

De hockeyclub moet nu dus noodgedwongen een seizoen langer op de twee huidige velden spelen. En dat terwijl de club met smart wacht op de aanleg van een nieuw waterveld, dat fijner speelt en veiliger is omdat het voor meer demping zorgt.

Tóch is dit volgens de club de beste oplossing. Mark Derwig van MHC: ,,We hebben dit in gezamenlijk overleg met het bouwteam besloten. Op deze manier heeft het voor ons als club geen noemenswaardige gevolgen, anders dan dat we nog een seizoen op ons oude veld moeten spelen.”

Waterlaag

Het was eigenlijk de bedoeling dat het waterveld deze zomer zou worden aangelegd op 'veld 2'. Omdat de onderlaag van veld 2 echter vervuild bleek te zijn, moet die door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd worden. En die kan dat vanwege het risico op slechte weersomstandigheden pas na de winter doen.

Een waterveld is een bijzondere kunstgrasmat. Het is gemaakt van zeer korte polyethyleenvezels. Voor gebruik als speelveld is het van belang dat er een laag water wordt aangebracht. Een waterveld speelt fijn en er is onder andere minder kans op brandwonden.

Met deze ‘oplossing’ hoeft MHC tijdens de competitie niet uit te wijken naar velden bij clubs in de regio. Het scheelt dus een hoop gedoe. En het feit dát het waterveld er komt, is voor de club al een reden om tevreden te zijn. Clubs in de regio hebben al zo'n speciaal waterveld en MHC vreesde dat leden om die reden zouden overstappen. De kans dat dat gebeurt nu er zicht is op een waterveld, is nu natuurlijk veel kleiner.