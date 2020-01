Hoe Berghem als enige optie overbleef in de race om het nieuwe Osse zwembad

Wonen, eten, bidden: studenten sleutelen in Oss aan kerken van de toekomst

29 januari OSS - Komen er woningen, een restaurant of blijft het voor altijd een godshuis? Studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven buigen zich de komende jaren over de beste functies en nevenfuncties van de kerken in de hele gemeente Oss. Donderdag presenteren zij de eerste resultaten.