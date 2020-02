Hoe boer Lambert van Boxtel zijn huis en 30.000 kippen redde met een zelfgebouwde dijk. Tot die helikopter kwam...

Agent met gebalde vuist in gezicht geslagen in Oss, pepper­spray gebuikt bij aanhouding

13:33 OSS - Op een chalet-camping aan de Docfalaan in Oss is vrijdagavond een agent mishandeld. Hij werd met een gebalde vuist in zijn gezicht geslagen. De dader is onder verzet aangehouden. Daarbij gebruikten de politieagenten pepperspray.