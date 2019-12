Hoe de margarine-industrie in de jaren dertig Oss weer een ‘boost’ zou moeten geven

In tijden van crisis en nood worden af en toe met utopische vergezichten, betere tijden in het vooruitzicht gesteld. Meestal kosten die prachtige plannen veel geld en veel inspanningen. Maar als het lukt wordt de wereld beter. Eurocommissaris Frans Timmermans wil met zijn 'Green Deal' de klimaatcrisis te lijf, zoals de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt in 1933 met zijn 'New Deal' de sociale en economische problemen in de VS wilde aanpakken.