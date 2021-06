Hoe de Osse droom voor een ondergronds spoor realiteit kan worden

Papa, dit mag je pas op vaderdag lezen!

20 juni De gekleide asbak is uit de gratie, maar verder zijn de vaderdagcadeau's redelijk tijdloos: fotolijstjes beplakt met geverfde macaroni, een beschilderde steen voor een kei van een papa: álles is leuk, als het maar zelf gemaakt is. Morgen is het vaderdag, en dit krijgen de vaders van deze kinderen.