Hoe één anoniem snapchat-account het imago van de school kan schaden

Zo ben je directeur van een rustige middelbare school, zo bevind je je in het oog van een socialmediastorm. Omdat één of twee leerlingen zo lollig moesten zijn om hun examenstunt te filmen of meisjes online aan de schandpaal te nagelen. Zie dan het hoofd maar eens koel te houden.



,,Door de snelheid van sociale media is de neiging groot om direct te reageren", ziet Remco Pijpers. Hij is adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet en is gespecialiseerd in ict en onderwijs. ,,Maar juist in die snelheid kan traagheid voor een school het beste antwoord zijn. Door rustig met de betrokkenen te praten, met de ouders, met de klassen. Als je wél reageert, kan dat weer aanleiding zijn voor extra reacties.”